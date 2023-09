X-Files non terrorizzò solo gli spettatori: Gillian Anderson aveva gli incubi!

Il "best of" di X-Files è un'ottima occasione per rivivere la serie degli anni Novanta, anche nei suoi risvolti più spaventosi; ma il terrore suscitato dagli eventi narrati non riguarda soltanto gli spettatori: anche Gillian Anderson, interprete di Dana Scully, ha avuto parecchi incubi durante le riprese.

"Ho avuto parecchi breakdown durante il progetto" ha dichiarato l'attrice, soprattutto a causa della pressione lavorativa. "Alla fine, non potevo parlarne, non potevo vederlo, non potevo nemmeno vedere qualsiasi immagine che riguardasse lo show. Avevo bisogno di immergermi nei teatri di un altro Paese. Poi, dopo un po', ho ritrovato le forze per abbracciarlo di nuovo, ed ero rimasta lontano per così tanto tempo che provai un senso di dissociazione. Quando ti immergi così completamente nel tuo lavoro, e per periodo così lungo, non ci sarà alcuna conseguenza, ti ritrovi a pensare... e invece ci saranno eccome".

L'esperienza di X-Files è stata altrettanto traumatica per i figli di Anderson: dopo aver visto un episodio in particolare, hanno avuto incubi per due settimane di fila. "Pensavo che fosse un episodio digeribile" ha continuato la dona. "Anzi, era addirittura il mio preferito. In fondo avevano visto tutti i film di Harry Potter, con Lord Voldemort!".

In seguito, Gillian Anderson avrebbe recitato in serie TV come Hannibal, Sex Education, The Crown e The First Lady, a cui si aggiungono film quali Star System, Doppio gioco eThe Pale Blue Eyes. Nel 1997 vinse il Golden Globe come miglior attrice in una serie drammatica (X-Files) – impresa ripetuta ventiquattro anni dopo con The Crown, stavolta come miglior attrice non protagonista –, mentre nei medesimi anni vinse due Premi Emmy in maniera del tutto speculare. A proposito, The Crown dovrebbe fermarsi come afferma lo sceneggiatore e drammaturgo Peter Morgan?