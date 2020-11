X-Files: ci saranno nuove stagioni nei prossimi anni? Tutto ciò che sappiamo

La realizzazione di una stagione 12 di X-Files è sempre stato nell'aria. Non c'è mai stata, infatti, una conferma o una smentita ufficiale e per questo motivo i fan sono sempre stati alla ricerca di informazioni che potessero accendere o spegnere per sempre le speranze.

Al termine dell'undicesima stagione di X-Files nel 2018, l'attore David Duchovny, interprete di Fox Mulder, aveva detto la sua sul futuro dello show, lasciando qualche porta aperta:

"Il finale della serie sembra il finale classico di molti show televisivi. Non so niente di nuovo, potrei mentirvi e inventarmi qualcosa, ma questa è la verità".

Stesse porte aperte che aveva lasciato il creatore della serie Chris Carter:

"Penso che X-Files abbia di sicuro altro da dire, ci sono altre storie da raccontare, con o senza Gillian Anderson. Mi dispiace il suo abbandono, non ho mai considerato di portare avanti lo show senza di lei. Quindi è la fine? Diciamo che è la fine di qualcosa, non so ancora se è l'inizio di qualcos'altro. Ma sicuramente ci metteremo intorno a un tavolo e penseremo alla direzione da prendere ora."

Con la stagione 12 di X-Files ancora incerta, recentemente è salita alla ribalta la notizia della messa in lavorazione di uno spin-off della serie. Andando nella direzione completamente opposta di quello che ci si potrebbe aspettare da uno spin-off per una serie come X-Files, Fox starebbe sviluppando una commedia animata.

Secondo TVLine, The X-Files: Albuquerque, questo il titolo dello spin-off, seguirà un ufficio composto da nuovi agenti che indagano sui casi troppo semplici con Mulder e Scully che sostanzialmente faranno da balia.

La serie sarà realizzata da Rocky Russo e Jeremy Sosenko, autori della commedia animata di Netflix Paradise PD e di Brickleberry di Comedy Central. Il creatore della serie originale Chris Carter sarà il produttore esecutivo insieme a Russo, Sosenko e l'ex scrittore di X-Files Gabe Rotter.

Questo è un modo per annunciare la volontà di realizzare la stagione 12 di X-Files? Non è chiaro, anche perché finora tutto pare collegarsi alla volontà di Gillian Anderson di non tornare più nei panni di Dana Scully. Vedremo una stagione senza di lei? Al momento sembra essere alquanto improbabile.

Vi lasciamo ai veri complotti che hanno ispirato X-Files e alle teorie più assurde presenti in X-Files.