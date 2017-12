X-Files: nuovo promo in attesa dell'undicesima stagione

La Fox ha diffuso in streaming un nuovissimo promo ufficiale per l’attesa undicesima stagione di, che dovrebbe essere l’ultima per le avventure degli agenti FBI, Mulder & Scully.

Nel filmato possiamo dare un ulteriore sguardo allo sviluppo degli eventi della prima serie revival andata in onda un anno fa, con un successo inaspettato per il network americano (attualmente in trattative con Disney). Inizialmente prevista per fine gennaio, la nuova stagione arriverà invece il 3 gennaio 2018.

Nel cast, oltre ai due iconici protagonisti, David Duchovny e Gillian Anderson, ci saranno anche Mitch Pileggi (Walter Skinner) William B. Davis (l'uomo che fuma) Tom Braidwood, Bruce Harwood e Dean Haglund. Torneranno anche Annabeth Gish, che abbiamo visto nelle stagioni 8 e 9 nel ruolo dell'agente FBI Monica Reyes, Robbie Amell e Lauren Ambrose, nei ruoli degli agenti speciali FBI Miller e Einstein.

Nel corso dell’ultimo Comic-Con di San Diego, il creatore della serie, Chris Carter, aveva rivelato che gli episodi saranno in totale dieci, otto dei quali indipendenti e due dedicati alla mitologia di X-Files. Sarà previsto anche il ritorno di Langley, anche se non è stato chiarito in quale forma. Lo stesso Carter, nel corso di una recente intervista, ha risposto ad alcune critiche rivolte alla decima stagione.