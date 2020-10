X-Files: ecco perché X-Files ha dovuto riscrivere il personaggio di Scully

Durante la seconda stagione di X-Files, Scully viene rapita e sperimentata, portandola fuori dalla scena per un po' di tempo. Questa scena, però, non era mai stata ideata ed è stata girata quasi in extremis a causa di un evento familiare accaduto alla protagonista Gillian Anderson.

Il legame rapidamente consolidato tra Mulder e Scully - e anche il legame dei fan con i personaggi - venne testato nella stagione 2, con Scully che viene rapita scomparendo totalmente dagli episodi se non quando viene mostrata sul letto di un ospedale. Nel frattempo, Mulder trascorreva i suoi giorni e le sue notti a cercare Scully, ma anche a lavorare sui casi da solo cercando di arrivare alla soluzione di ciò che era accaduto alla sua compagna.

Molti spettatori si sono chiesti perché il creatore Chris Carter e lo staff di sceneggiatori di X-Files abbiano scelto di mettere da parte Scully per un lungo periodo già a partire dalla seconda stagione. Pare che questa decisione non fosse un'idea originale, bensì una scelta presa nel tempo e condizionata da alcuni eventi accaduti nella vita reale.

Il primo matrimonio di Gillian Anderson avvenne con un membro dello staff di X-Files, l'assistente al direttore artistico Clyde Klotz, che incontrò mentre lavorava allo show. Questo evento divenne rilevante per la storia perché verso la fine delle riprese della prima stagione, Anderson rimase incinta della loro figlia Piper Maru, che in seguito ricevette un episodio con il suo nome e che recentemente ha lavorato dietro le quinte nel dipartimento artistico per le recenti stagioni del revival della serie. Mentre venivano usati trucchi per cercare di nascondere che Anderson fosse visibilmente incinta, divenne chiaro che alla fine avrebbe avuto bisogno di un breve congedo di maternità da X-Files.

Ciò ha portato alla creazione di due episodi (Ostaggi e Lo scambio) che mostrano il rapimento di Scully da parte degli alieni, o del governo o di entrambi. La cosa bella dell'intera situazione è che una trama nata per necessità è finita per diventare uno degli eventi chiave dell'intero arco mitologico, dimostrando ancora una volta che la necessità è la madre dell'invenzione.

Vi lasciamo alle motivazioni delle divergenze tra Gillian Anderson e la produzione di X-Files. Ecco, inoltre, perché X-Files ha stravolto il mondo della televisione.