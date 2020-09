X-Files: Prime critiche per lo spin-off animato prodotto da Fox

Nelle scorse settimane è stato annunciata una serie animata di X-Files: lo spin-off ci permetterà di seguire le vicende di un altro gruppo di agenti speciali, il tutto con toni più leggeri e ironici. La notizia però non ha convinto molto i fan.

L'opera sarà ambientata in New Mexico e si intitolerà X-Files: Albuquerque. Nel corso delle puntate della prima stagione seguiremo quindi un gruppo di agenti considerati dall'FBI quasi di serie B, a cui verranno affidati i casi più assurdi e meno importanti dell'agenzia. Numerosi appassionati hanno criticato questa scelta, in quanto nelle puntate della serie erano proprio Mulder e Scully ad essere visti dai loro colleghi come degli agenti di serie B, soprattutto il personaggio di David Duchovny, confinato in un piccolo ufficio nello scantinato del quartier generale dell'FBI.

Inoltre la serie animata ci fa sapere che i casi che i protagonisti dovranno affrontare saranno quelli che nessun altro agente vuole accettare: anche questo elemento della storia sembra andare contro l'opera originale, in quanto Fox Mulder non ha mai rifiutato un incarico, per quanto stupido potesse apparire. Rimaniamo in attesa di altre notizie ufficiali sulla serie animata, nel frattempo vi segnaliamo che le stagioni di X-Files sono disponibili nel catalogo di Prime Video.