X-Files: Quali sono le puntate della serie più apprezzate? Scopriamolo

Come avete potuto leggere nei giorni scorsi, X-Files è stata aggiunta al catalogo di Prime Video. I numerosi appassionati delle avventure degli agenti Mulder e Scully potranno quindi rivedere le vicende che hanno cambiato per sempre la vita dei due protagonisti.

Composta da oltre 200 episodi, la longeva serie è stata rinnovata nel 2018 per una undicesima stagione, che ha permesso ai fan di rivedere i due agenti dell'FBI. Proviamo quindi ad elencare alcune delle puntate che hanno convinto pubblico e critica e che hanno avuto un impatto profondo nella storia della televisione.

Iniziamo con la quarta puntata della terza stagione, intitolata "Previsioni" e incentrata sul misterioso personaggio di Clyde Bruckman, interpretato da Peter Boyle e che ha l'abilità di conoscere come e quando verranno uccise le persone. I due protagonisti entrano in contatto con Clyde durante l'indagine su un serial killer, rimanendo subito affascinati dal suo comportamento. La puntata è stata premiata dalla critica con due Emmy, grazie all'interpretazione di Peter Boyle e alla bravura dello scrittore Darin Morgan.

Vince Gilligan, famoso per il suo lavoro in Better Call Saul e Breaking Bad, ha lavorato come regista e sceneggiatore di X-Files, girando due episodi che hanno riscosso un notevole successo: ci riferiamo a "Il Persuasore" e "Vampiri". Mentre nella prima i due personaggi dovranno affrontare un uomo capace di comandare a bacchetta le persone, la seconda puntata è molto più leggera e ci presenta un'indagine della polizia raccontata secondo il punto di vista di Mulder e di Scully, entrambi convinti di essere dalla parte della ragione.

In "Morte tra i Ghiacci" Mulder e Scully si troveranno in Alaska, alla prese con un misterioso evento: degli scienziati di una spedizione governativa hanno trovato un uomo in stato confusionale, che ha subito iniziato ad attaccarli. Giunti sul posto, i due agenti troveranno tutti gli scienziati morti, mentre un parassita rischia di infettare i due protagonisti.

Infine arriviamo alla sesta stagione, segnalandovi "Fantasmi" episodio di Natale in cui i due protagonisti si troveranno ad affrontare le loro peggiori paure, all'interno da una casa infestata dai fantasmi. Per chiudere la notizia vi lasciamo con la nostra recensione della stagione 11 di X-Files