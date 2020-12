X-Files, quando nessuno credeva nella serie: i retroscena sul primo episodio

I personaggi principali di X-Files, Fox Mulder e Dana Scully, hanno affrontato i casi più spaventosi dell'FBI. Con David Duchovny e Gillian Anderson, il programma televisivo di fantascienza cult ha infranto le barriere del modo in cui la televisione raccontava le storie.

X-Files raccontava storie di mostri, malfattori impiegati dal governo e, notoriamente, UFO. Ma quello che ora è considerato un programma televisivo di grande pregio, inizialmente stava per essere cancellato nella sua prima stagione (andata in onda nel 1993).

Il creatore di X-Files, Chris Carter, ha spiegato in un'intervista come ha sviluppato l'idea per lo spettacolo di fantascienza. Dopo aver letto lo studio di un ricercatore, Carter ha scoperto che più di 3,7 milioni di americani avevano dichiarato di essere stati rapiti dagli alieni:

"Tutti vogliono sentire quella storia. Il rapimento equivale a un'esperienza religiosa".

Tuttavia, la stessa rivista dove era stata svolta l'intervista ovvero Entertainment Weekly, solo un anno prima, aveva previsto la fine prematura e amara dello spettacolo. Nella line-up televisiva dell'autunno 1993 di EW, la rivista aveva scritto:

"Questo programma è spacciato".

Entertainment Weekly non credeva che una serie di fantascienza in onda di venerdì potesse avere successo. Persino le star di X-Files Anderson e Duchovny hanno ammesso che "ci è voluta fino la terza stagione per rendersi conto che il loro programma poteva sopravvivere".

Molte stagioni dopo, a quanto pare, la previsione di Entertainment Weehly si è rivelata decisamente falsa.

Sapevate che comunque X-Files ha dato spunto per la creazione di Breaking Bad? Vi lasciamo, infine, alle domande a cui ancora X-Files non ha dato una risposta.