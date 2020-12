X-Files: quella volta che Quentin Tarantino non ha potuto dirigere un episodio

X-Files è una serie tv ideata da Chris Carter e trasmessa dal 1993 al 2002 e poi dal 2016 al 2018. La serie racconta le vicende di due agenti dell'FBI, interpretati da David Duchovny e Gillian Anderson, impegnati nell'indagine di particolari casi di natura paranormale, che richiamano varie categorie di cinema dell'orrore e della fantascienza.

Gli episodi erano caratterizzati dalla presenza di creature leggendarie, teorie del complotto, mutazioni genetiche, percezioni extrasensoriali, psicocinesi, intelligenza artificiale, UFO e alieni. Molti degli episodi mostravano una trama autoconclusiva, attraverso l'innovativa formula del "mostro della settimana", ma alcuni raccontano alcuni temi ricorrenti con sviluppi narrativi nel loro insieme noti come la "mitologia" della serie.

X-Files è stata accolta da così tanto successo di critica e di pubblico da ottenere importanti riconoscimenti come il Golden Globe per la migliore serie drammatica. Alla sua nona stagione, per molti anni, fu nominata la serie di fantascienza più longeva nella storia della televisione. Per questo motivo parteciparono alla produzione molti importanti registi Kim Manners, Chris Carter e R. W. Goodwin.

Doveva prendere parte alla produzione anche il celebre Quentin Tarantino e per lui sarebbe stata la prima collaborazione nella direzione di una serie televisiva. Tarantino avrebbe dovuto dirigere un episodio della quarta stagione, ma dovette rinunciare a causa di un imbarazzante cavillo legale: il celebre regista di capolavori come Pulp Fiction, Le Iene e Kill Bill, purtroppo, non era iscritto alla corporazione “Directors’ Guild of America“ e quindi non era ancora riconosciuto come un regista in maniera ufficiale. L'episodio che doveva dirigere Tarantino era "Never Again" poi diretto da Rob Bowman.

Sapevate che tra le comparse di X-Files vi fu anche Ryan Reynolds? Inoltre vi lasciamo ad un enigma che ha creato molti dubbi agli spettatori: dove è finita la sorella di Mulder?