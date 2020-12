X-Files: retroscena su Gillian Anderson, per Scully era prevista una donna più prosperosa

X-Files è una serie tv ideata da Chris Carter e trasmessa dal 1993 al 2002 e poi dal 2016 al 2018. La serie vede protagonisti due agenti dell'FBI, interpretati da David Duchovny e Gillian Anderson, la cui attività si caratterizza per indagare su particolari casi di natura paranormale e fantascientifici.

Il grande successo della serie in tutto il mondo non è dovuto unicamente alle sue tematiche e alla coinvolgente narrazione, ma anche e soprattutto alle abilità attoriali proprio di David Duchovny e Gillian Anderson. Ma sapevate che proprio quest'ultima stava rischiando di non essere scelta per il suo ruolo perché si cercava un'attrice più alta, magra e prosperosa?

Ebbene sì, l'ex star di Baywatch Pamela Anderson era stata la scelta originale per interpretare l'agente Dana Scully in X-Files. Gillian Anderson, che alla fine ha reso celebre il ruolo dell'agente speciale dell'FBI, ha detto che Twentieth Century Fox, i produttori del programma televisivo di successo, avrebbero voluto scegliere la bellezza bionda simbolo degli anni '80 al suo posto.

In un'intervista al Times, Gillian Anderson ha detto:

"Quello sarebbe stato un volto (Pamela Anderson) molto più familiare agli spettatori per di ciò che era in TV in quel momento. Stavano, infatti, cercando un'attrice più magra, più alta e più prosperosa di me."

L'attrice ha poi continuato:

"I produttori non riuscivano a capire come io e David potessimo eguagliare il successo. All'inizio, nessuno credeva che potessi fare qualcosa. Non avevo alcun lavoro attoriale nel mio curriculum dietro di me, e indubbiamente lo studio di produzione sentiva fortemente che non ero la persona giusta per quel lavoro."

A questo punto non possiamo che essere grati del "coraggio" da parte di Fox di dare la parte a Gillian Anderson che è riuscita a rendere memorabile il personaggio di Dana Scully. Sapevate che comunque X-Files ha dato spunto per la creazione di Breaking Bad? Vi lasciamo, infine, alle domande a cui ancora X-Files non ha dato una risposta.