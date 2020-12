X-Files: ecco il ruolo che Ryan Reynolds ha avuto in questa serie cult

Prima di diventare una delle superstar più amate di Hollywood, Ryan Reynolds ha fatto molta gavetta e ha anche preso parte ad una delle prime stagioni di X-Files, la serie ideata da Chris Carter dedicata ai fenomeni paranormali.

Per le prime stagioni la serie è stata girata in Canada, paese d'origine di Ryan Reynolds che, è apparso nell'episodio di X-Files della terza stagione intitolato "Syzygy" incentrato su un particolare allineamento astronomico di tre corpi celesti che conferisce a delle ragazze particolari poteri in grado di renderle delle assassine senza scrupoli. Proprio queste ragazze nel bel mezzo dell'episodio si recano a casa dell'atleta Jay "Boom" Deboom, interpretato da Reynolds, che viene trovato successivamente impiccato.

L'attore è apparso sul piccolo schermo solo per pochi minuti ma, negli anni successivi è stato in grado di farsi conoscere dal grande pubblico per le sue straordinarie commedie e soprattutto per la sua esilarante interpretazione di Deadpool, passando per il ruolo di Lanterna Verde.

Ryan Reynolds non è stata l'unica star a prendere parte ad X-Files, tra gli altri ricordiamo anche Bryan Cranston, Jack Black e Donal Logue. La serie era molto in voga negli anni '90 e non stupisce che molti attori facessero carte false per presenziare anche se solo per pochissimi istanti.

Forse non lo sapete ma, Ryan Reynolds avrebbe potuto prendere parte anche a Buffy. L'attore avrebbe dovuto vestire i panni di Xander Harris, migliore amico dell'ammazzavampiri per eccellenza.