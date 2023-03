X-Files: Ryan Coogler di Black Panther sta sviluppando un reboot più inclusivo

Secondo quanto riportato da Deadline e da altre testate internazionali, Ryan Coogler sarebbe al lavoro su un reboot di X-Files, la mitica serie anni '90 con David Duchovny e Gillian Anderson, ma con due attori completamente diversi per far ripartire la narrazione. A rivelarlo è stato lo stesso autore dello show originale, ovvero Chris Carter.

"Ho appena parlato con un giovane, Ryan Coogler, che ha intenzione di rifare X-Files con un cast più eterogeneo. Quindi, avrà il suo bel da fare perché abbiamo raccontato una storia molto ampia in passato", ha rivelato Carter lunedì scorso durante il podcast della CBC On the Coast con Gloria Macarenko.

La Proximity Media, la società di produzione di Coogler, ha un contratto di esclusiva quinquennale con la Disney Television, ma per il momento 20th Television non ha voluto commentare questa indiscrezione.

X-Files ha debuttato nel 1993 con David Duchovny e Gillian Anderson nei panni rispettivamente degli agenti speciali dell'FBI Mulder e Scully. Per 11 stagioni, il duo ha indagato su casi di paranormale. Carter ha detto che se fosse uscita oggi la serie sarebbe totalmente diversa, perché "siamo immersi fino al collo nelle cospirazioni".

Ryan Coogler è reduce dal successo di Black Panther: Wakanda Forever che è tornato a dirigere dopo il successo planetario del primo film. In veste di produttore, invece, Coogler ha lavorato a Creed III, che ha visto l'esordio alla regia di Michael B. Jordan; la pellicola ha registrato l'esordio al box-office più alto per il franchise con Adonis Creed e tutto lascia pensare che presto verrà annunciato un quarto capitolo della saga.

Un po' di tempo fa si era tornato a parlare di un reboot di X-Files, con David Duchovny che aveva acconsentito a un eventuale continuo anche senza il coinvolgimento di Gillian Anderson.