X-Files: ecco la tenera reunion di Gillian Anderson e David Duchovny

Nelle scorse ore, Gillian Anderson ha pubblicato sulla sua pagina Instagram una simpatica foto in compagnia del suo cane e di David Duchovny, che interpretava il suo partner lavorativo, nonchè il suo interesse amoroso nella serie cult X-Files.

I due, che hanno interpretato una delle coppie televisive più famose di tutti i tempi, hanno anche ripreso i loro ruoli in un adattamento cinematografico del 1998 e un revival di due stagioni dello spettacolo originale, terminato nel 2018. La chimica tra questi attori, nonostante i vari anni trascorsi dalla fine dello show è innegabile, e pensare che inizialmente David Duchovny non voleva nemmeno prendere parte a X-Files.

Anche se le due star ormai hanno preso strade differenti, parte del loro grande successo è dovuto sicuramente a questa serie ideata da Chris Carter. Gillian Anderson che in passato ha vinto un Emmy e un Golden Globe per il suo ruolo dell' Agente Scully di recente ha fatto incetta di premi per il ruolo del Primo Ministro Margaret Thatcher nella serie Netflix The Crown. Anderson è attualmente a lavoro anche con la serie brtannica per ragazzi Sex Education.

L'anno scorso, Duchovny, anche lui pluripremiato per X-Files e Californication, ha recitato nel reboot del film The Craft: Legacy. Mentre al momento è impegnato con la commedia Netflix di Judd Apatow The Bubble. Inoltre, ha recentemente pubblicato il suo quarto romanzo, Truly Like Lightning, e sta sviluppando un adattamento televisivo del libro