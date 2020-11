X-Files: le teorie più assurde di sempre sulla serie TV

Ci sono 208 episodi di X-Files e ognuno di loro è strano. Dopotutto, questo è uno spettacolo su agenti del governo che indagano su casi spesso inspiegabili che il più delle volte coinvolgono esseri soprannaturali, mostri mitici e alieni.

Ci sono, però, alcuni episodi di X-Files che sono così decisamente bizzarri che riescono a far sembrare ogni altro episodio dello spettacolo relativamente normale in confronto. Vediamo insieme, quindi, le teorie più stravaganti riguardanti la serie.

Secondo alcuni Scully è immortale e tutto pare avere un collegamento con un episodio della terza stagione, vincitore anche di un Emmy Award. Stiamo parlando di "Previsioni" dove Scully chiede a Clyde Bruckman, il sensitivo che sa come moriranno tutti, come morirà. "Non lo fai", risponde. Lo sceneggiatore Darin Morgan affermò che la battuta fu scritta come uno scherzo, ma nel corso degli anni sono emersi indizi che hanno continuato ad accennare all'immortalità di Scully. Nell'episodio della sesta stagione "Vita eterna", Scully viene istruita dal fotografo Fellig, 149 anni, a "distogliere lo sguardo" quando il triste mietitore viene a prenderla. Lei però vive e pochi episodi dopo, in "Lunedì", il tempo continua a resettarsi perché Scully è dentro una banca che esplode. Alcuni fan credono che il tempo debba resettarsi perché Dana Scully è immortale, e anche il tempo non vuole vivere in un mondo senza Scully.

Un'altra teoria afferma che L'uomo che fuma usa la tecnologia aliena per mantenersi in salute. A detta di tutti, l'uomo che fuma dovrebbe essere più che morto soprattutto dopo che un razzo lo colpisce nella stagione 9. Secondo i fan la sua longevità è dovuta a qualcosa che ha a che fare con un pezzo di tecnologia aliena. Nell'episodio "Provenance", il pubblico apprende di un "artefatto alieno" che guarisce completamente le persone fintanto che sono in contatto con esso. Quindi proprio quando L'uomo che fuma viene colpito con un razzo o stava tenendo il manufatto in grembo o poteva essergli stato trapiantato nella trachea.

E se Mulder e Scully esistessero nello stesso universo di Leslie Knope? Questa teoria aleggia da anni tra i fan della serie. Questa teoria nasce dal fatto che quando Mulder e Scully visitano una città dell'Indiana senza nome per indagare sull'aspetto di una creatura tipo il Mostro di Frankenstein in "Prometeo post-moderno", sono effettivamente a Pawnee. La prova più evidente è il fatto che gli agenti fanno colazione alla tavola calda di J.J., che è la stessa tavola calda che prepara quei waffle che Leslie ama così tanto.

Concludiamo con la teoria più folle: William è l'anima reincarnata di Samantha, la sorella di Mulder che venne presa dagli alieni da bambina. Questa teoria dei fan esplora il concetto di trasferimento dell'anima che è menzionato nelle due parti de "L'esistenza del tempo I e II". In quegli episodi, viene rivelato che Samantha è stata salvata da esseri fatti di "luce stellare" e che la sua anima aspettava di essere riutilizzata finché non si fosse riunita con Mulder in un modo o nell'altro.

