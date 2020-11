X-Files: i veri complotti che hanno ispirato la serie TV

X-Files divenne celebre per lo slogan "la verità è là fuori”, e durante gli episodi venivano mostrate situazioni paranormali con alcuni accenni di normalità. Le indagini in cui vennero coinvolti Dana Scully e Fox Mulder erano dichiaratamente ispirati a fatti avvenuti nella realtà. Vediamo insieme quali furono i più significativi.

Iniziamo con Vite precedenti (stagione 5, episodio 5) in cui osserviamo Mulder alla ricerca di un informatore infiltrato in una setta religiosa insieme a Scully. Le indagini porteranno alla moglie di uno dei leader della setta, ma in realtà l'episodio prende spunto da due sette realmente esistite negli Stati Uniti. La prima è quella dei Davidiani che nella serie prende il nome di Il tempio delle sette stelle. Nella realtà divenne famosa per la strage compiuta dal leader Vernon Howell durante l'assedio di Waco. La seconda, invece, che si rifà al finale dell'episodio, è quella del Tempio del popolo che si concluse con la morte di tutti i suoi 918 durante il famoso e tragico suicidio collettivo di Jonestown.

Inquietudine (stagione 4, episodio 4) mette in mostra un altro inquietante evento (scusate il gioco di parole). L’episodio approfondisce l’indagine di Mulder e Scully (volete sapere che fine ha fatto il cast di X-Files?) nei confronti degli assassini seriali. Le fantasie dell’omicida sono inquietanti e riescono a trasferirle su pellicola fotografica. Il riferimento con la realtà è molto sottile, ma altrettanto geniale: il titolo originale dell'episodio è Unruhe ed è quasi identico al cognome di Howard Unruh, un assassino che fece una strage nel 1949. L'uomo uccise ben 13 vicini di casa nella celebre Walk of Death (passeggiata della morte). Sempre in questo episodio vi è un riferimento a Ted Serios, un fotografo che negli anni '60 sostenne di essere in grado di catturare i pensieri delle persone su una pellicola fotografica.

Sempre nella quarta stagione, nel secondo episodio dal titolo La Casa dei Mostri, gli agenti Mulder e Scully si trovano ad Home, in Pennsylvania e qui tentano di scoprire qualcosa in più sulla morte di un bambino con malattie congenite ed evidenti malformazioni fisiche. Le indagini li condurranno ai Peacock, una famiglia che prende spunto dal clan Ward, del paesino di Siracuse, nello stato di New York. William Ward venne trovato morto nel 1990 in una casa che divideva con i suoi fratelli. La polizia indicò Delbert, il più giovane, come colpevole, ma fu poco dopo assolto quando si scoprì che era totalmente analfabeta e non poteva firmare nemmeno una confessione. Questo episodio comunque fu talmente scioccante che venne impedita la sua replica.

Andando ancora indietro nel tempo, nell'episodio 3 della seconda stagione Fobie assassine, la popolazione della cittadina di Franklyn, in Pennsylvania, viene scelta per essere una cavia di un’arma chimica in grado di modificare a piacimento la mente delle persone. Mulder scoprirà la minaccia e a sventarla, ma gli sceneggiatori hanno utilizzato diversi episodi reali come spunto. Tra questi vi è l’uso di pesticidi cancerogeni nella California Meridionale, la scena finale è tratta da un evento reale avvenuto nel 1966, che vide Charles Whitman uccidere 16 persone con un fucile dalla torre dell’Università del Texas. L’autopsia svelò che i dolori lancinanti alla testa provati dall’uomo, che probabilmente lo spinsero alla follia, erano dovute ad un tumore al cervello che non sapeva di avere.

Concludiamo con un'altra chicca riguardante Insospettabile, l'episodio 13 della seconda stagione. Qui facciamo la conoscenza di Donnie Pfaster, un impiegato in un’agenzia di pompe funebri e collezionista di reliquie dai cadaveri sui quali opera. Una volta licenziato diventa un assassino tanto che inizierà una sfida contro l’agente Dana Scully. L’ispirazione per il killer viene dall’assassino di 17 donne Jeffrey Dahmer, il quale divenne celebre per i suoi atti di cannibalismo e necrofilia.

Vi lasciamo alle teorie più assurde riguardanti X-Files per restare in tema complotti!