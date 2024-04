X-Men 97, vi siete accorti che la sigla introduttiva è cambiata?

Oltre alla citazione di Man of Steel nell'ultimo episodio di X-Men 97, abbiamo un'altra curiosità riguardante la nuova acclamata serie tv animata dei Marvel Studios distribuita in esclusiva dalla piattaforma di streaming on demand Disney+.

Molti fan della serie infatti si sono accorti che dopo il tragico finale dell'episodio 5 di X-Men 97, la puntata successiva ha aggiunto Nightcrawler nella sigla di apertura dedicata al team degli X-Men: la sequenza animata vede Kurt con le sue due spade e celebra il ritorno dell'amato eroe mutante, sostituendo al tempo stesso i personaggi caduti nell'episodio precedente. Sui social molti fan hanno gioito per questa soluzione, promossa come l'ennesima grande trovata di una serie strepitosa, ma molti altri sono scattati sull'attenti temendo il peggio: del resto, visti i tanti colpi di scena di X-Men 97 è possibile che la sigla introduttiva continuerà a cambiare nelle prossime settimane a scapito degli eroi protagonisti...

In X-Men 97 l'attore Adrian Hough dà voce a Nightcrawler. A proposito del doppiaggio, il regista/produttore dello show Jake Castorena ha parlato con RadioTimes dei cambiamenti obbligatori per il cast vocale del sequel-revival. "Per questo show volevamo riportare a bordo tutti gli attori del cast originale, è stata la prima decisione che abbiamo preso, ma il tempo colpisce tutti noi e dato che sono passati 30 anni dalla serie animata degli X-Men sfortunatamente parte del cast di allora non è più con noi, quindi abbiamo dovuto reclutare nuovi attori."

X-Men 97 è disponibile in esclusiva su Disney+.

