X-Men '97 fa arrabbiare la comunità latinoamericana: cos'è successo?

Nonostante X-Men ’97 stia ricevendo i plausi della critica e degli spettatori in maniera praticamente unanime, una parte del pubblico sudamericano ha avuto da ridire su una scelta relativa al doppiaggio spagnolo della nuova serie. La sostituzione del cast di doppiatori della serie originale, ha infatti fatto storcere il naso ai fan duri e puri.

Dopo aver riportato le parole del produttore di X-Men ’97 su un possibile crossover con Spider-Man, torniamo ad occuparci dello show Marvel per parlare della polemica nata tra la comunità latino-americana in seguito alla decisione della produzione di cambiare le voci dei personaggi rispetto all’opera originale di cui il nuovo prodotto vuole essere la naturale prosecuzione.

Se i doppiatori in lingua inglese sono rimasti, salvo questioni di necessità, gli stessi, l'intero cast dei doppiatori in lingua spagnola è stato cambiato dalla Casa delle Idee, rompendo la sensazione di ritorno al passato per i fruitori della serie.

Allo stesso modo, ha creato discussione la mossa di cambiare alcuni nomi dei personaggi, che in X-Men: The Animated Series erano stati presentati in una traduzione adatta agli spettatori dell’epoca, presentandoli, nei nuovi episodi, con i loro appellativi originali.

Nonostante queste piccole controversie, X-Men ’97 sta riuscendo a tutti gli effetti e nel migliore dei modi nel suo intento di riportare in vita la serie a cui si ispira e di cui vuole essere a tutti gli effetti un revival, più che un reboot o un remake: a questo proposito, non ci resta che lasciarvi con una nostra analisi sulle grandi potenzialità di X-Men ’97.

