X-Men 97, arrivano i set LEGO ufficiali e sono meravigliosi!

La rinascita degli X-Men non è mai stata così emozionante come con la serie animata di successo X-Men '97: il ritorno agli anni '90 ha ottenuto l'effetto nostalgia sperato, catturando l'attenzione di tutti i fan Marvel. Ma il ritorno dei mutanti si fa serio perché Lego è pronto a rilasciare un set ufficiale di X-Men '97!

Il sesto episodio ha adattato una storyline importante per uno dei mutanti di X-Men'97 ma ancora i fan non sono riusciti a processare la tragedia dell'episodio 5 (dove la morte di un personaggio di X-Men'97 non era stata pianificata). Tuttavia la notizia dell'uscita di un set LEGO dedicato alla serie TV farà tornare presto il sorriso! L'annuncio è stato hanno condiviso dai Marvel Studios su Instagram, scatenando ben presto l'entusiasmo dei fan.

L'ultima aggiunta alla lista di merchandise fa rivivere i ricordi d'infanzia con il nuovo set: a bordo del X-Jet costruibile, progettato con 2 shooter su entrambi i lati dell'aereo e ampia cabina di pilotaggio per ospitare tutta la squadra, si prospettano nuove incredibile avventure. Il set, composto da 359 pezzi, contiene anche quattro mini figure di Wolverine, Ciclope, Rogue e Magneto. X-Jet di X-Men è giù disponibile sul sito ufficiale LEGO al prezzo di 84,99 euro.

Con un punteggio di critica del 98% e un punteggio di pubblico del 93% su Rotten Tomatoes, X-Men '97 ha conquistato i cuori di numerosi fan con la sua fedeltà al materiale originale e la sua capacità di catturare l'essenza degli X-Men.

Su HOUSE OF THE DRAGON STAGIONE 1 (DS) è uno dei più venduti di oggi.