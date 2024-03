X-Men '97 oltre le aspettative: la serie Marvel debutta col 100% su Rotten Tomatoes

C'è tanta voglia di X-Men tra i fan Marvel: non che la cosa sia un mistero, dal momento in cui sono anni che da ogni dove si richiede a gran voce l'arrivo dei mutanti nel Marvel Cinematic Universe, ma la conferma di quanto Wolverine e soci siano mancati arriva dal clamoroso risultato ottenuto in queste ore dalla loro nuova serie animata.

X-Men '97, per la quale Kevin Feige aveva dato due direttive ben precise ai suoi collaboratori, ha infatti convinto tutti sin dal primo istante: la serie erede spirituale di quella andata in onda ormai un po' di anni fa non ha deluso le aspettative, facendo il suo esordio sul tanto temuto Rotten Tomatoes con un roboante 100%.

Un punteggio perfetto che non è certo alla portata di tutti, soprattutto se pensiamo che i prodotti Marvel degli ultimi tempi non sono certo stati coccolati da pubblico e critica: il fatto che lo show non faccia ufficialmente parte dell'MCU potrebbe comunque aver aiutato, fornendo ai fan e alla produzione un modo per distaccarsi dalla timeline del franchise nell'attesa che gli Studios decidano la direzione da intraprendere. Vedremo, ovviamente, se il punteggio calerà nei prossimi giorni: qui, intanto, trovate la nostra recensione dei primi episodi di X-Men '97.

