X-Men 97, l'autore di The Witcher Beau DeMayo sarà lo showrunner della serie Marvel

Da The Witcher agli X-Men: lo sceneggiatore della serie Netflix The Witcher Beau DeMayo sarà a capo del team di autori e produttore esecutivo di X-Men 97, il revival dell'amata serie animata Marvel, annunciato per il 2023 durante il Disney+ Day.

Da tempo era nell'aria la notizia di un reboot di XMen The Animated Series, lo show degli anni '90 appena approdato su Disney+, ma adesso sappiamo che X-Men 97 sarà un sequel del celebre show che negli USA è andato in onda dal 1992 al 1997 su Fox Kids.

Beau DeMayo è autore e co-produttore della serie Netflix The Witcher, ispirata alla saga letteraria fantasy di Andrzej Sapkowski, nonché sceneggiatore del film spin-off The Witcher: Nightmare of the Wolf. Nella sua carriera, ha lavorato anche alla sceneggiatura di tre stagioni di The Originals, la serie spin-off di The Vampire Diaries.

Insieme a lui, nel team creativo di X-Men 97 ci saranno anche Jake Castorena (Justice League Action, Il destino delle Tartarughe Ninja) e Charley Feldman (Teen Titans Go!, The Owl House - Aspirante strega). Inoltre, il team sarà affiancato dagli showrunner e dal regista della serie animata originale: si tratta di Eric e Julia Lewald e del regista Larry Houston.

Circa un anno fa Eric Lewald era tornato a parlare degli X-Men, commentando le voci tuttora insistenti di un possibile ingresso degli XMen nel MCU: secondo lo showrunner della serie originale sarebbe un processo molto difficile ma stando agli ultimi rumour su Secret Invasion sembra che l'ingresso nel Marvel Cinematic Universe sia imminente.