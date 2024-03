X-Men 97, Beau DeMayo licenziato a causa di OnlyFans? 'Comportamento inquietante'

Il creatore e showrunner della nuova serie tv animata X-Men 97 Beau DeMayo è stato licenziato dalla Marvel a pochi giorni dall'esordio dello show, e dopo quasi una settimana di silenzio il noto insider Jeff Sneider potrebbe aver ricevuto degli importanti aggiornamenti.

Stando alle fonti del giornalista, Beau DeMayo era considerato dai produttori "un incubo assoluto da affrontare quotidianamente", una descrizione che suggerisce che l'artista sia stato una presenza molto difficile dietro le quinte di questo revival di X-Men: The Animated Series, per il quale comunque ha già scritto la seconda stagione. Si dice inoltre che DeMayo abbia "sollevato diverse preoccupazioni" tra i vertici della Disney riguardo al suo account OnlyFans: a quanto pare lo sceneggiatore ha un profilo attivo nella nota piattaforma, nel quale però non avrebbe mai postato contenuti per adulti o nudità. Tuttavia, secondo le fonti di Sneider, i dirigenti Disney avrebbero giudicato il suo comportamento sulla piattaforma come "inquietante".

Beau DeMayo non ha ancora commentato la notizia del suo licenziamento, ma da allora ha cancellato il suo account Instagram e ha lasciato anche il social network X: una situazione che purtroppo rischia di eclissare l'ottimo lavoro svolto su X-Men 97, che abbiamo visto in anteprima ma della quale vi potremo parlare solo a scadenza d'embargo.

Nel frattempo, vi ricordiamo che su Disney+ è disponibile Insuperabili X-Men, la serie tv animata originale degli anni 90 di cui X-Men 97 sarà un sequel diretto: neanche a dirlo, se non l'avete mai vista vi consigliamo di approfittarne per recuperarla quanto prima.

