X-Men 97, Beau DeMayo rompe il silenzio dopo il licenziamento per commentare l'episodio 5

Mentre i fan si chiedono se X-Men 97 introdurrà Cassandra Nova, la villain degli X-Men che esordirà in Deadpool & Wolverine, l'ex showrunner della serie tv animata Beau DeMayo ha rotto il silenzio dopo il licenziamento per commentare lo scioccante episodio 5.

Come potete vedere in calce all'articolo, DeMayo è comparso a sorpresa su X con un lungo comunicato nel quale ha affrontato diversi argomenti del quinto episodio della prima stagione di X-Men 97: "So che ci sono molte domande, quindi romperò momentaneamente il silenzio per rispondere: l’episodio 5 è stato il fulcro della mia proposta alla Marvel nel novembre 2020. L’idea era che gli X-Men rispecchiassero il viaggio che ognuno di noi ha vissuto nello show originale: il mondo era un posto apparentemente più sicuro per noi, per le nostre giovani menti, poi tutto è cambiato con l'11 settembre, le guerre, i traumi collettivi, le fratture e il dolore, fino alle recessioni e al Covid”.

Lo scrittore e creatore di X-Men '97 ha detto che voleva che l'episodio rispecchiasse lo shock dei grandi drammi della storia recente: "Sì, sembrava che la storia di Gambit stesse andando in una direzione specifica. Ma se eventi come l’11 settembre, Tulsa, Charlottesville o Pulse Nightclub ci insegnano qualcosa, è che troppe storie vengono spesso interrotte troppo presto. Ho festeggiato al Pulse: era il mio club. Ho così tanti bei ricordi del suo fantastico salotto bianco. Per me era come Genosha, uno spazio sicuro per me e per tutti quelli come me dove si poteva ballare, ridere ed essere liberi. Ci ho pensato molto durante la realizzazione di questa stagione e di questo episodio, e di come la comunità gay di Orlando sia riuscita a guarire da quell'evento. Ora gli X-Men sanno, come ognuno di noi, che dovranno ripartire da questo momento per avviare una guarigione personale e sociale”.

