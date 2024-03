X-Men 97, chi è davvero Nathan Summers? Spiegazione del figlio di Ciclope e Jean Grey

Chi è davvero Nathan Summers? Dopo aver parlato del supereroe mutante Sunspot, torniamo nel mondo dell'acclamata serie tv Marvel Studios X-Men 97 per analizzare il figlio di Ciclope e Jean Grey.

La prima grande sorpresa riservata da X-Men '97 ai propri fan non è stata la nuova leadership di Magneto, e nemmeno la presenza di Roberto de Costa, ma la gravidanza di Jean: nell'universo narrativo degli X-Men Scott Summers e Jean Grey sono una celeberrima coppia sia nei fumetti che sul grande e sul piccolo schermo, ma per la prima volta grazie ad X-Men 97 la loro storia di genitori è finalmente uscita dalle pagine della carta stampata.

Tuttavia, i fan in realtà hanno già incontrato il bambino in Insuperabili X-Men, la serie animata originale degli anni '90 di cui X-Men 97 è un sequel/revival, e inconsapevolmente lo hanno fatto anche gli spettatori del grande schermo: dovete sapere, infatti, che nella tradizione degli X-Men Nathan Summers in realtà è Cable, il famoso guerriero mutante proveniente dal futuro.

Cable è un pilastro dei fumetti degli X-Men sin dagli anni '90, e apparve anche nella serie tv animata originale Insuperabili X-Men: è un viaggiatore del tempo che lavora per difendere i mutanti nel passato, nel presente e nel futuro, ed ha avuto un ruolo in diversi episodi del vecchio show animato. Inoltre, è stato interpretato sul grande schermo da Josh Brolin, che fu Cable in Deadpool 2.

I produttori di X-Men 97 hanno promesso grandi camei nei prossimi episodi della saga, quindi chissà se oltre al piccolo Nathan Summers i fan potranno rincontrare anche Cable.

