X-Men 97, chi è Forge? Cosa dovete sapere sul mutante Marvel

La serie reboot X-Men '97 è pieno zeppo di citazioni ai fumetti Marvel e proprio tra questi troviamo anche interessanti personaggi che sono pronti a prendersi il proprio spazio nello show dopo un tormentato passato tra le pagine dei fumetti.

Il finale della terza puntata di X-Men '97 ha visto Tempesta sola in un bar a Dallas, in Texas, dopo aver lasciato gli X-Men quando è stata depotenziata da X-Cutioner. Mentre si trova lì, un uomo le si presenta come amico di Charles Xavier, proponendogli il proprio aiuto per ritrovare i suoi poteri. Ma chi è l'uomo misterioso? Il suo nome è Forge e non sarà sconosciuto ai fan dei fumetti Marvels Comics.

Forge, creato da Chris Claremont e John Romita Jr, è un mutante nativo americano che possiede un incredibile potere: è in grado di creare e padroneggiare la tecnologia come nessun altro. Metà uomo e metà macchina a seguito della perdita della mano e della gamba destra durante il conflitto in Vietman, Forge crea da sé protesi cibernetiche che aumenteranno esponenzialmente la sua utilità per il governo. Il personaggio è comparso per la prima volta in The Uncanny X-Men #184 nel 1984 ma decisamente importante è proprio l'arco narrativo LifeDeath che sembrerebbe essere ripreso proprio in X-Men '97: qui Forge salva Tempesta ed i due iniziano così una relazione. Il rapporto però si incrina quando Tempesta scopre che Forge ha contribuito a costruire l'arma che l'ha depotenziata. Una volta recuperati i propri poteri, Tempesta torna dagli X-Men con Forge al seguito.

Forge è apparso in qualche episodio della serie da cui è tratto il reboot di X-Men '97 ma non solo: il mutante ha fatto la sua comparsa in televisione anche con X-Men: Evolution, in Wolverine e gli X-Men.

