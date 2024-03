X-Men 97, chi è la Goblin Queen? Spiegazione di Madelyne Pryor

Il terzo episodio di X-Men ’97 ha introdotto un personaggio assolutamente particolare e degno di nota: The Goblin Queen. Scopriamo insieme quali siano le origini del personaggio quale ruolo ricopra nei fumetti originali da cui la nuova serie animata distribuita da Disney+ prende spunto per raccontare i suoi adattamenti.

Dopo aver spiegato il finale di Fuoco Diventa Carne di X-Men ’97, torniamo ad occuparci del terzo episodio dell’acclamato show televisivo per raccontare più nel dettaglio da dove provenga l’idea, leggermente diversa nella sua versione originanle, di Madelyne Pryor, la Gobiln Queen vista nel corso della puntata.

Il personaggio è stato introdotto da Chris Claremont e Paul Smith in Uncanny X-Men #168 del 1983 come una pilota di un cargo in Alaska che incontra e si innamora di Ciclope.

Nel fumetto, la donna chiarisce subito, nonostante l’incredibile somiglianza con Jean, di non essere la protagonista scomparsa. Quindi, dopo aver sposato Scott e essere diventata madre di Nathaniel, e aver provato invano a costruire una vita tranquilla con la propria famiglia, Madelyne scopre di essere un clone geneticamente modificato di Jean, creato da Mister Sinister e risvegliato dopo la morte dell’eroina. Partecipa quindi alle torture di Sinister contro gli X-Men in Inferno, venendo data per morta prima di tornare come mebro dell’Hellfire Club.

In attesa di scoprire quali saranno i personaggi che entreranno a far parte della narrazione della nuova serie animata della Casa delle Idee nelle prossime puntate, vi lasciamo agli incredibili dati d’ascolto di X-Men ’97.

