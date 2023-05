X-Men '97: ecco chi guiderà il gruppo nella serie animata dei Marvel Studios

Dopo le varie speculazioni sul rinvio di X-Men '97, era da diverso tempo che non si avevano più notizie ufficiali in merito a quella che è una delle serie animate più attese dai fan Marvel. Lo show sarà un sequel diretto della celebre serie d'animazione andata in onda negli anni '90 e adesso lo sceneggiatore ha confermato chi saranno i leader.

Attraverso il suo profilo ufficiale su Twitter, lo sceneggiatore e produttore esecutivo Beau DeMayo ha risposto a una notizia secondo cui lo show avrebbe continuato le storie di Jean Grey, Ciclope, Rogue e Gambit dopo la partenza di Charles Xavier nel finale della serie classica X-Men: The Animated Series. Mentre tutti questi personaggi sono confermati nel cast della nuova serie Marvel Studios, DeMayo ha chiarito però che il revival si concentrerà principalmente sui mutanti Scott Summers e Ororo Munroe, ovvero Ciclope e Tempesta.

X-Men '97 è stato annunciato per la prima volta nel novembre del 2021 e sarà la continuazione diretta della popolare serie animata andata in onda dal 1992 al 1997. La maggior parte dei doppiatori originali di X-Men: The Animated Series torneranno per il nuovo show di Disney+, e i concept art rivelati finora hanno mostrato il gruppo composto da Ciclope, Tempesta, Jubilee, Jean Grey, Wolverine, Bestia e Gambit nei loro classici costumi anni '90. Appariranno anche Magneto e Mr. Sinister, con quest'ultimo nel ruolo di villain principale.

Secondo la sinossi ufficiale diffusa dai Marvel Studios, "Tempesta e Wolverine cercano di portare avanti gli X-Men. Magneto entra in scena e vorrebbe sostituire Charles Xavier. Sinister arriva per cercare di porre fine agli X-Men una volta per tutte".

Al momento, X-Men '97 dovrebbe debuttare entro il 2023, anche se DeMayo ha recentemente risposto alle voci secondo cui la serie sarebbe stata posticipata al 2024. DeMayo ha confessato di non poter confermare o smentire nulla, ma ha suggerito che i fan vedranno un annuncio "presto". Secondo quanto riferito, i Marvel Studios stanno ritardando diverse serie di Disney+, tra cui Ironheart ed Echo, e potenzialmente altri show del MCU più avanti per concentrarsi meglio sull'effettiva qualità dei prodotti dopo le critiche ricevute nell'ultimo anno.

A differenza di molti altri show dei Marvel Studios su Disney+, X-Men '97 non farà parte del MCU ed esisterà nel proprio canone in continuità con l'originale X-Men: The Animated Series.