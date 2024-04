X-Men 97, chi è quell'inquietante villain? Spiegazione del nuovo cattivo della serie tv

Dopo il trailer mid-season di X-Men 97 facciamo un passo indietro e torniamo all'episodio della scorsa settimana per esaminare nel dettaglio il nuovo villain introdotto nell'acclamata serie tv animata dei Marvel Studios.

Creato da Chris Claremont e John Romita Jr. in Uncanny X-Men #188 del 1984, nei fumetti Marvel Avversario è inizialmente un'entità demoniaca evocata da Forge sul campo di battaglia della guerra del Vietnam: dopo aver assistito allo sterminio dei suoi compagni, il mutante sciamano usò i suoi poteri per chiedere vendetta e accidentalmente fece emergere questo minaccioso demone, che da allora è tornato numerose volte nel corso della storia editoriale degli X-Men per cercare di distruggere il mondo. L'unico modo per sconfiggerlo è sacrificare nove anime contemporaneamente, e nei fumetti gli X-Men ci riuscirono uccidendosi davvero (solo per poi essere resuscitati in segreto da un loro compagno).

Nella serie tv X-Men 97, durante l'episodio "LifeDeath", L'Avversario arriva per manipolare Tempesta e Forge: i due mutanti vengono inviati dall'Avversario in una dimensione demoniaca, dove si offre di renderli suoi sottoposti umani quando conquisterà la Terra. Sarà interessante vedere come si proseguirà questo arco narrativo prossimamente nella seconda metà della storia "LifeDeath", che i fan potranno vedere in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Disney+.

