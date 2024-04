X-Men 97, la clamorosa morte di quel personaggio non era stata pianificata

Jake Castorena è stato intervistato da Comicbook e ha parlato della sorprendente fine di un personaggio nella serie animata X-Men 97, spiegando come non fosse stata pianificata in precedenza. In realtà, diversi altri personaggi avrebbero potuto ricevere una fine di quel tipo ma alla fine è stato scelto soltanto uno dei candidati.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla serie animata. Potete leggere le potenzialità clamorose di X-Men 97 nel nostro approfondimento sullo show.

Come ha spiegato Castorena, Gambit non doveva necessariamente morire nell'episodio 5 della serie animata.

Ecco le parole di Castorena:"Magneto era sempre stato il punto fermo. L'altro personaggio non era inizialmente Gambit. Non oso dire chi fosse perché è cambiato diverse volte. Perché man mano che si cambiano sceneggiature e la storia si spingono le cose in base a ciò di cui la storia necessita".



Il regista ha proseguito nella riflessione:"È una delle cose che più mi ha colpito di questo progetto. Tutto doveva servire a spingere la narrazione nella direzione in cui ne beneficia la storia e giustifica il motivo di questi cambiamenti. Non facciamo queste cose per puro shock ma per sfidare e spingere davvero in avanti la narrazione".



Castorena ha spiegato che un destino di questo tipo per dei personaggi era già previsto ma non era pianificata l'uscita di scena di Gambit.

In questi giorni anche Chase Conley ha dichiarato che una storyline adattata di X-Men 97 non è mai stata un problema nella fase di lavorazione della serie.

