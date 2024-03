X-Men '97, clamoroso: Marvel licenzia il creatore della serie a pochi giorni dall'uscita!

I Marvel Studios degli ultimi tempi ci hanno abituato a dinamiche alquanto irrequiete, tra cancellazioni, cambiamenti di rotta, licenziamenti e quant'altro: sarebbe stato lecito attendersi che le cose andassero lisce almeno per uno show esterno all'MCU come X-Men '97, ma le notizie delle ultime ore ci dicono tutt'altro!

Mentre il nuovo spot in stile retro di X-Men '97 ci ricorda l'uscita della serie su Disney+ il prossimo 20 marzo, infatti, l'ultimo aggiornamento al riguardo ci trova decisamente impreparati: a una settimana dal debutto i Marvel Studios hanno licenziato il creatore della serie, Beau DeMayo!

Già collaboratore di Marvel in occasione di Moon Knight e della prima versione dello script di Blade, DeMayo era atteso il prossimo 17 marzo alla premiere dello show: improvvisamente, però, la sua mail aziendale è stata disattivata, così come il suo profilo Instagram privato dal quale spesso l'autore provvedeva ad aggiornare i fan sullo stato dei lavori.

I membri dello staff sono stati aggiornati della cosa via mail, ma al momento né Marvel né DeMayo hanno rilasciato dichiarazioni per quanto riguarda i motivi della separazione: un nuovo e inaspettato terremoto, insomma, in un anno che per gli Studios si sta rivelando tutt'altro che semplice! Noi, ovviamente, vigileremo in attesa di aggiornamenti al riguardo.

