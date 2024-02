X-Men '97 ha collegamenti con il MCU? Facciamo chiarezza sulla nuova serie tv

X-Men 97 avrà collegamenti al Marvel Cinematic Universe? Se avete già visto Il trailer ufficiale di X-Men 97 e volete saperne di più sull'attesissima nuova serie tv animata dei Marvel Studios, siete capitati nel posto giusto.

Come confermato dalle prime immagini ufficiali mostrate dal trailer promozionale, X-Men 97 non avrà alcun legame con il MCU, ma sarà un sequel diretto dell'amata serie tv X-Men: The Animated Series, andata in onda dal 1992 al 1997 per cinque stagioni: sostanzialmente, X-Men ’97 sarà una sesta stagione di quella serie, con la storia che riprenderà dopo l'episodio finale del 1997, “Graduation Day”, in cui il Prof. Charles Xavier muore lasciando gli X-Men a continuare il suo sogno di pace per i mutanti.

X-Men: The Animated Series è stato uno dei primi grandi spettacoli Marvel e ha catapultato la popolarità degli X-Men nel mainstream, spingendo la Fox a realizzare i primi film live-action da cui sarebbe nato poi tutto il resto della grande narrazione cinematografica Marvel. Al termine della serie tv originale, poi, fu pubblicata anche X-Men: Evolution, che reinventò la squadra per un pubblico di adolescenti e andò in onda dal 2000 al 2003, seguito dalla serie di breve durata Wolverine e gli X-Men del 2009. Infine, due serie anime giapponesi sono andate in onda nel 2011, ma da allora gli X-Men sono scomparsi dalla tv.

Ovviamente, con la Saga del Multiverso, c'è sempre la possibilità che i Marvel Studios decidano di integrare X-Men 97 nel MCU in qualche modo, ma attualmente la serie è da considerarsi separata dal resto della grande narrazione di Kevin Feige.

Per altri contenuti ecco tutto quello che dovete sapere su X-Men 97.