X-Men 97, cosa guardare aspettando la nuova serie animata Marvel

Manca ormai davvero poco all'arrivo di X-Men '97 su Disney+, nuova serie animata Marvel che approderà in streaming il 20 marzo. E mentre arrivano le prime reazioni per X-Men 97 ecco cosa dovreste recuperare mentre aspettate la serie.

La risposta è ovviamente solo una, ma la ripetiamo perché non tutti magari lo sanno: X-Men '97 è un sequel diretto della serie animata degli Insuperabili X-Men andata in onda negli anni '90. Perciò da un lato se proprio volete essere precisi dovreste rivederla tutta, ma abbiamo scelto per voi alcuni episodi da recuperare per capire a grandi linee la storia e non arrivare impreparati.

Intanto i primi due che aprivano il racconto di quegli X-Men, dato che introducono le Sentinelle, che vedremo anche in X-Men '97.

Poi c'è la terza puntata, quella che vede l'ingresso in scena di Magneto per la prima volta, personaggio cruciale di tutta la storia.

Gli episodi 11 e 12 della prima stagione invece raccontano le vicende di Giorni di un futuro passato. In questo caso era Lucas Bishop alias Alfiere a tornare indietro: ci sarà anche lui in X-Men '97.

Il villain di X-Men '97 dovrebbe essere Sinistro, perciò vi consigliamo di vedere anche l'episodio 13 della quinta stagione in cui appare, chiudendo poi con il successivo al quale dovrebbe ricollegarsi direttamente la nuova serie.

E voi ricordate gli episodi passati? Guarderete X-Men '97? Diteci la vostra nei commenti, intanto anche la serie originale degli X-Men arriva su Disney+.

