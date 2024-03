X-Men '97, le critiche al personaggio non binario erano previste: parla la star

Dopo la conferma dell’ex showrunner di X-Men ’97 che Morph sia considerato non binario, sono cominciate ad arrivare le critiche di una parte di pubblico. Una reazione che non coglie impreparati il team dietro la serie e, in particolare, il doppiatore del personaggio, assolutamente consapevole di quello a cui sarebbe andato incontro.

Dopo aver parlato della polemica su X-Men ’97 nata nella comunità di fan sudamericani, torniamo ad occuparci dell’apprezzatissima serie animata per discutere di un’altra controversia che ha coinvolto, questa volta, la scrittura stessa dello show.

J.P. Karliak, l’attore che ha prestato la voce a Morph ha infatti voluto parlare dei commenti negativi di una parte degli spettatori rispetto alla scelta fatta sul protagonista, assicurando di essere pronto a questo tipo di reazione e per nulla preoccupato in questo senso: “Sono un attivista queer. Gestisco un’associazione no-profit che si occupa della rappresentanza dei gay. Ho anche co-fondato un’organizzazione per la registrazione degli elettori. So cosa succede nel mondo, soprattutto a livello politico, quindi, no, non mi ha sorpreso affatto”.

L’attore ha poi voluto spezzare una lancia in favore di tutti i fan che hanno risposto ai commenti più beceri: “Penso che quello che ho apprezzato è stato il numero di controbattute che ci sono state, con persone che ricordavano i motivi per cui sono stati creati gli X-Men e di cosa si occupassero. È stato rassicurante”.

Infine, il doppiatore ha spiegato come abbiano affrontato la questione nell’opera: “Due cose al riguardo: uno, per quanto ne so, non useremo mai non binario, perché negli anni ’90 nessuno usava l’espressione non binario. Non è che non esistesse, solo che all’epoca non era mainstream. La concezione che Morph ha di chi è potrebbe corrispondere a ciò che una persona moderna direbbe essere non binario, ma non ha la terminologia adatta. Allo stesso tempo, loro/loro non era un concetto da usare come pronome”.

Una risposta matura e senza dubbio priva di qualsiasi tipo di timore da parte dell’interprete che ha spiegato nel migliore dei modi la situazione e le scelte narrative fatte dalla produzione di un X-Men ’97 che ha già mostrato una parte delle sue enormi potenzialità.

