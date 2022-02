X-Men 97: ecco data d'uscita e il numero degli episodi della serie sequel su Disney Plus

Nel corso di una recente intervista concessa su YouTube dai produttori Erica e Julia Lewald, pare sia stato confermato il numero degli episodi di cui sarà composta la stagione di X-Men '97, la serie sequel della celebre serie animata dedicata ai mutanti della Marvel e che arriverà sulla piattaforma digitale Disney+, come annunciato tempo fa.

I due produttori intervistati dallo youtuber Justin Underwood hanno rivelato a proposito del nuovo show animato che arriverà su Disney+: "Credo abbiano in mente 10 episodi per la prima stagione e penso arriveranno a circa metà del prossimo anno. Cominceranno subito da dove la nostra terminava, ovvero 'dov'è Professor X?'". Erica e Julia Lewald erano infatti produttori e autori anche della classica serie animata X-Men, prodotta per cinque stagioni e 76 episodi in totale. Secondo i due, quindi, avremo una prima stagione di X-Men '97 composta da 10 episodi che debutterà su Disney+ a metà 2023.

Dalle ultime notizie, sappiamo tornerà il doppiatore originale di Wolverine. Infatti, per la gioia dei fan, per X-Men 97 è stato integralmente riunito il cast dello show originale. Tra loro, ovviamente, spicca proprio Cal Dodd, che ha prestato la voce a Wolverine non solo nella serie animata, ma anche in diversi videogiochi, di cui i più famosi sono probabilmente i picchiaduro "Marvel vs. Capcom". Oltre al ruolo di Wolverine, Cal Dodd si è anche distinto per aver preso parte alle serie animate Beyblade, Rescue Heroes e Piccoli Brividi. Inoltre, l'attore recentemente si era fatto notare per la sua dichiarazione in cui aveva raccomandato alla Disney di non ignorare i fan riguardo X-Men: The Animated Series.

Lo sceneggiatore della serie Netflix The Witcher Beau DeMayo sarà a capo del team di autori e produttore esecutivo di X-Men '97. Insieme a lui, nel team creativo di X-Men 97 ci saranno anche Jake Castorena (Justice League Action, Il destino delle Tartarughe Ninja) e Charley Feldman (Teen Titans Go!, The Owl House - Aspirante strega). Inoltre, il team sarà affiancato dagli showrunner e dal regista della serie animata originale: i già citati Eric e Julia Lewald e del regista Larry Houston.