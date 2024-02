X-Men 97, tutti gli easter-egg nascosti nel trailer: c'è anche Spider-Man

X-Men 97 non ha legami con il MCU, almeno non dichiarati sulla carta, ma trattandosi di una nuova produzione ufficiale dei Marvel Studios include diversi riferimenti al mondo Marvel.

Non a caso, il primo trailer ufficiale di X-Men 97 include diversi easter-egg nascosti, dedicati tanto al mondo dei mutanti quanto al resto dell'universo Marvel, compreso un piccolo cameo di Spider-Man che potrebbe esservi sfuggito.

Ad un certo punto del filmato, infatti, si può vedere una copia del famoso giornale Daily Bugle nel quale compare il titolo 'Spider-Man è un mutante?', confermando che Peter Parker (e JJ Jameson) esistono nell'universo narrativo di X-Men 97, che è lo stesso della serie tv degli anni '90 X-Men: The Animated Series, di cui il nuovo show rappresenta a tutti gli effetti un sequel.

Tra gli altri easter-egg presenti nel trailer di X-Men 97, oltre alla classica sigla del tema musicale della serie tv originale, anche una strizzatina d'occhio a Cable (Jean Grey e Ciclope aspettano un bambino, e nei fumetti Marvel il piccolo Nathan Summers diventerà Cable in futuro) e alla famosa frase 'A me, miei X-Men', battuta simbolo del team pronunciata dal Professor X per evocare telepaticamente i suoi X-Men alla fine della prima missione della squadra nel fumetto X-Men #1 del 1963. Infine, spazio anche agli Amici dell'Umanità, un gruppo d'odio razziale contro i mutanti risalente a X-Men: The Animated Series e che nel trailer fa capolino con dei cartelli durante una manifestazione.

X-Men 97 uscirà dal 20 marzo prossimo, in esclusiva su Disney+.