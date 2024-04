X-Men '97, quanti episodi ci saranno in totale su Disney+ in streaming?

Sono bastate poche puntate a X-Men '97 per conquistarsi subito il pubblico appassionato di Marvel e di animazione. Vediamo allora assieme quanti episodi ci saranno in totale della serie animata in streaming su Disney+.

Tre episodi di X-Men '97 sono già arrivati su Disney+ e ne mancano ancora sette per chiudere quella che ci immaginiamo possa essere la prima stagione del prodotto animato del Marvel Cinematic Universe (anche se non è propriamente collegato al resto dell'universo condiviso).

X-Men '97 avrà quindi 10 episodi totali, in arrivo sulla piattaforma streaming uno a settimana fino al 15 maggio di quest'anno, in cui si chiuderà un finale composto da 3 episodi (tutti con lo stesso titolo infatti, La tolleranza è extinzione, e divisi in Parte 1, 2 e 3).

Un prodotto quindi strutturato già per avere un arco finale abbastanza importante, e infatti ci chiedevamo se la Marvel sta pensando a un MCU animato dopo il successo di X-Men '97. Successo che potrebbe essere di ottimo augurio per l'arrivo della serie animata su Spider-Man e di tutti i prodotti futuri. Se per caso volete sapere cosa arriverà ecco tutte le serie Marvel in uscita quest'anno dopo X-Men '97.

Ma voi state seguendo questa nuova avventura degli X-Men, sequel della serie animata degli anni '90? Vi sta piacendo? diteci la vostra nei commenti!

