X-Men 97 Episodio 3: spiegazione del finale della nuova puntata

Il terzo episodio di X-Men ’97, Fuoco Diventa Carne, appena andato in onda, si chiude con una scena che prepara gli spettatori ad un inatteso ritorno e al racconto di nuovi archi narrativi nel pieno rispetto dei rapidissimi e serrati ritmi che la serie animata ha saputo ereditare dall’opera televisiva originale della Casa delle Idee.

Dopo aver parlato degli incredibili dati d’ascolto di X-Men ’97, torniamo ad occuparci del nuovo show Marvel per spiegare il momento finale dell’ultimo episodio chiamato probabilmente ad introdurre la quarta puntata e la trama che vedrà adattata.

La conclusione di Fuoco Diventa Carne vede Tempesta che, da sola al Tequila Mockingbird, un bar da qualche parte in Texas, viene avvicinata da uno sconosciuto magro e dai baffi affilati che le si presenta come Forge, vecchio amico di Charles Xavier.

Forge è, in effetti, una vecchia conoscenza degli appassionati, essendo già apparso in 10 episodi di X-Men: La Serie Animata, anche se la tempistica della sua ultima apparizione potrebbe fare immaginare un ruolo completamente nuovo, che potrebbe essere basato sull’arco di Uncanny di Claremont e che potrebbe vedere protagonisti proprio Tempesta e il nuovo arrivato in un’intensa love story.

In attesa dunque di vedere il prossimo episodio e di scoprire quali altri personaggi degli albi saranno portati in scena dal nuovo prodotto pubblicato su Disney+, vi lasciamo alle parole della star di X-Men ’97 sul fatto che le polemiche per il personaggio non binario fossero state previste già in fase di produzione.

Su La Famiglia Addams (Serie Completa) (Box 9 Dv) è uno dei più venduti di oggi.