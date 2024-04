X-Men '97, a che ora esce l'episodio 6 e quali sono le anticipazioni

Inutile girarci attorno: il quinto episodio di X-Men '97 è stato davvero incredibile, perciò vediamo assieme qualche anticipazione sul prossimo e quando potremo finalmente vederlo in streaming su Disney+. Qua la spiegazione del finale del quinto episodio di X-Men '97.

Come per tutti gli episodi, anche il sesto arriverà sulla piattaforma questo mercoledì, il 17 aprile, disponibile in streaming dalle 9 del mattino.

Nella puntata vedremo sicuramente Tempesta, che dovrà affrontare le sue paure più profonde nel difficile e tortuoso percorso per riappropriarsi dei suoi poteri mutanti e per liberarsi dopo essere stata catturata.

Ci sarà poi da capire come X-Men '97 affronterà i tragici eventi del quinto episodio: ci immaginiamo che Magneto non sarà realmente morto, anche se Gambit rischia davvero di concludere qua il suo percorso all'interno della storia (ma con la Marvel mai dire mai).

C'è poi questo cameo clamoroso svelato dal teaser di X-Men '97 che potrebbe davvero scombinare le carte dal punto di vista della lore non solo della serie sui mutanti, ma proprio di tutto l'universo che Marvel Animation sta mettendo in piedi. Che forse a questo punto sarebbe anche in grado di creare il proprio microcosmo scollegato e davvero indipendente rispetto al Marvel Cinematic Universe.

E secondo voi cosa vedremo nella puntata? Diteci la vostra nei commenti!

Community - Die komplette Serie (17 Discs) [DVD] è uno dei più venduti oggi su