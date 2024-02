X-Men 97, la prima foto ufficiale! Svelato il team della serie animata MCU

Empire Online ha pubblicato la prima foto ufficiale di X-Men ’97, la serie animata nostalgica dedicata alla squadra di mutanti creata dalla Marvel e pronta a debuttare sulla piattaforma di streaming di Disney in primavera con i primi dieci episodi. L’anteprima ci mostra i protagonisti del racconto anticipando lo stile grafico della show.

Dopo aver visto i Funko Pop relativi a X-Men ’97, torniamo a parlare dell’atteso prodotto revival per condividere la prima immagine dello show con i personaggi in divisa sportiva su un playground.

Le reazioni della Rete non sono naturalmente tardate con molti utenti del social network di Elon Musk che hanno dato la propria contrastante opinione su questo primo sguardo: se per qualcuno l’anticipazione è sembrata all’altezza delle attese, alimentando le aspettative relative alla serie, qualcun altro, più polemico ha rimarcato come lo stile sia troppo differente rispetto alla caratterizzazione della serie originale, uscita a cavallo tra il ’92 e il ’97 del secolo scorso.

Nell'immagine, pronti a calcare il campo da pallacanestro, possiamo notare Gambit, Rogue, Jubilee, Tempesta, Wolverine, Beast, Morph e Alfiere.

Una discussione particolarmente accesa è nata a proposito della possibilità che l’opera sia in 3d: se per alcuni fan l’immagine indicherebbe questa possibilità, in qualche modo criticata, per altri si tratterebbe soltanto di un’illusione data dall’aggiunta di un certo tipo di ombre nello stile di disegno.

In attesa di poter vedere qualcosa di più riguardo la nuova serie della Casa delle Idee e di potercela gustare dal 20 marzo su Disney+, vi lasciamo al bellissimo logo di X-Men ’97.