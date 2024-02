X-Men 97: i nuovi FUNKO POP svelato la presenza di alcuni mutanti davvero inattesi!

X-Men '97 dovrebbe finalmente arrivare su Disney+ nel corso di quest'anno, ben 27 anni dopo la fine di X-Men: The Animated Series. La serie era stata programmata per un debutto nel 2023, il che spiega perché il merchandising del revival è già nei negozi da un po'. Oggi, alcuni Funko Pops ispirati alla serie d'animazione Marvel sono apparsi online.

In precedenza è stato riferito che uno degli episodi di X-Men 97 animato vedrà "Jubilee e il suo ragazzo, Sunspot, intrappolati in un videogioco a 16 bit da Mojo il giorno del suo compleanno". L'episodio, presumibilmente intitolato "Motendo", sarà anche "animato in stile videogioco a 16 bit".

Sia Mojo che Sunspot saranno quindi parte integrante della serie, ma ci saranno anche alcune sorprese, come vediamo nei Funko Pops ispirati all'episodio in questione e che trovate nell'immagine in calce a questa news.

In primo luogo, vedremo Spiral, un'ex stuntwoman che è stata trasformata in una maga a sei braccia da Mojo, acquisendo la padronanza della magia e del combattimento. Come mercenaria e occasionalmente cattiva, possiede abilità avanzate nelle arti marziali, capacità di teletrasporto e può manipolare la realtà attraverso la sua magia.

Poi c'è Abscissa. Si tratta di un vero e proprio approfondimento fumettistico, poiché il personaggio è stato introdotto come una versione futura di Jubilee che ha accettato di diventare la schiava di Mojo in cambio della sua rinuncia a distruggere l'universo; alla fine, le azioni del suo io passato hanno salvato la versione più anziana da questo destino terribile.

Per quanto riguarda Sauron, il cattivo è conosciuto anche come Dr. Karl Lykos, uno psichiatra che ha acquisito la capacità di assorbire la forza vitale. Si è poi trasformato in una creatura simile a uno pterodattilo con una forza sovrumana e il potere di prosciugare l'energia vitale e di solito chiama la Terra Selvaggia casa.