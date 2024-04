X-Men 97 introdurrà la villain di Deadpool & Wolverine Cassandra Nova?

I villain del mondo degli X-Men sono tanti e pericolosi, ma una nuova teoria sulla serie tv animata X-Men 97 sogna l'arrivo di uno dei cattivi più temibili di tutti, ovvero Cassandra Nova.

La sorella gemella malvagia di Charles Xavier, che come noto sarà anche la villain di Deadpool & Wolverine, attesissimo primo film 'degli X-Men' dei Marvel Studios in arrivo nelle sale cinematografiche di tutto il mondo dal 24 luglio, secondo molti fan sarà rivelata come la vera responsabile del micidiale attacco contro l'isola di Genosha che ha seminato morte e distruzione nello sbalorditivo episodio 5 di X-Men 97, ma che cosa ne pensano gli autori della serie tv animata disponibile su Disney+?

Rispondendo alla teoria dei fan, il regista/produttore Jake Castorena ha dichiarato: "Non riporrei molte speranze sulla possibilità di vedere Cassandra Nova nel nostro show. Ma quello che dirò a questo proposito è che non credo che i fan rimarranno deluse dalle nostre scelte." Nel frattempo però il co-regista di X-Men '97 Emi Yonemura ha condiviso il suo amore per la villain Marvel creata da Grant Morrison sulle pagine di New X-Men: "La amo perché rappresenta una sfida per Xavier. Adoro davvero tanto tutte le tensioni che porta, tutto il livello di minaccia che rappresenta porta. Adoro anche il design del suo personaggio. Non posso dire dove andrà a parare la serie tv, ma penso che sia bello per noi poter usare come riferimento i fumetti originali e avere a disposizione così tante opzioni grazie a tutti questi personaggi incredibili come Cassandra".

Per altri contenuti guardate il trailer del mid-season di X-Men 97.

Su Inside Out-Special Pack 2016 è uno dei più venduti di oggi.