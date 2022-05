X-Men '97, Jeremy Slater: 'Sarà a dir poco straordinaria'

Dopo il successo ottenuto con What if...?, la Marvel sembra essere pronta a mettere in cantiere nuove serie animate come dimostra l'annuncio di X-Men '97. Lo show che si preannuncia come la continuazione ideale del celebre X-Men: The Animated Series sembra aver già conquistato tutti, compreso Jeremy Slater che non fa altro che elogiarlo.

Lo showrunner di Moon Knight ha infatti assicurato che questa serie sarà a dir poco straordinaria: "Beay DeMayo, che sta lavorando a X-Men ’97, è uno degli autori migliori con cui abbia mai collaborato nella mia carriera, è un genio assoluto. E alcuni giorni fa abbiamo avuto un incontro e lui mi ha rivelato alcune delle cose che hanno pianificato per X-Men ’97. Non posso dire nulla, tranne che dovreste essere incredibilmente eccitati per questo show".

Slater ha poi aggiunto: "Sarà a dir poco straordinaria. Questo è davvero tutto quello che posso dire. Ma le cose di cui stava parlando, mi hanno lasciato davvero senza parole. Quindi non avete davvero idea di quanto dobbiate entusiasmarvi per quello che stanno costruendo".

E mentre si dibatte ancora sul fatto che X-Men '97 possa essere canonica nel MCU, sembra ormai chiaro che questa serie aprirà definitivamente le porte ai mutanti nel franchise guidato da Kevin Feige. Prima o poi gli X-Men faranno la loro comparsa anche in live-action? Per scoprirlo, non ci resta che attendere.