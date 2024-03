X-Men 97, Kevin Feige ha dettato due condizioni per fare la nuova serie tv animata Marvel

Dopo la pubblicazione del primo storico poster Marvel su Wolverine per X-Men’97, scopriamo alcuni retroscena sulla realizzazione della serie.

Il reboot/sequel della serie animata è stato sicuramente un progetto ambizioso da realizzare, e il presidente Marvel Kevin Feige ha voluto porre due condizioni per dare il via libera allo show. Queste le parole del produttore Brad Winderbaum a The Hollywood reporter:

“"Dopo il successo di What If...?, quando abbiamo potuto realizzare altri show animati, [X-Men '97] è stata la mia prima idea fuori dagli schemi. E Kevin [Feige] mi ha detto: "Va bene, se riusciamo ad avere il cast [originale] e la canzone, facciamolo". E fortunatamente siamo riusciti a farlo".”

Alla fine, l’idea si è rivelata vincente, con le prime reazioni online che si sono mostrate entusiaste per la nuova serie Marvel che arriverà domani 20 marzo sulla piattaforma streaming Disney+. "Ho guardato i primi tre episodi di 'X-Men 97' e sono un tuffo nel passato e una lettera d'amore alla serie animata degli anni '90. I mutanti che amiamo sono tornati e ci sono così tante emozioni, dalle risate all'eccitazione alla tristezza". Questa la reazione di John Nguyen di Nerd reactor. Grandi aspettative quindi per la nuova serie animata Marvel.

Ma non è tutto rose e fiori, perché nel frattempo si è aperta la questione Beau De Mayo, creatore di X-Men’97.

