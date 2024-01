X-Men 97, il nuovo logo svela anche i mutanti protagonisti della serie Marvel

In molti si chiedono se Emma Frost sarà in X-Men ’97, e nel frattempo è stato svelato il merchandising ufficiale della nuova serie.

Alcuni account sul social X hanno pubblicato le foto che mostrano il nuovo merchandising ufficiale della serie. I gadget non solo svelano i protagonisti della nuova serie Marvel, ma anche i loro loghi ufficiali. Tra i nomi, in lingua originale, troviamo “Cyclops, Jean Grey, Wolverine, Storm, Gambit, Rogue, Jubilee, Beast, Magneto e Sentinels”.

Proprio l’interprete di Rogue, Lenore Zann, aveva rilasciato a comicbook un’intervista in cui parlava del suo personaggio. Ecco le sue parole: “È fantastico avere l'opportunità di riappropriarmi del personaggio di Rogue, che è il mio preferito tra quelli interpretati finora. Sono grata ai fan per la loro fedeltà e il loro sostegno alla serie originale, e alla mia interpretazione, che hanno reso possibile tutto questo. E sono anche grata a Beau DeMayo e Charley Feldman di X-Men '97 per aver insistito affinché tornassi nel ruolo di Rogue. Come al solito, in X-Men '97 Rogue ne passerà di tutti i colori. Come me, è una donna appassionata che non può fare a meno di mostrare apertamente le sue emozioni. Quindi, allacciate le cinture per una corsa pazzesca!”

La serie al momento non ha una data d’uscita né per le serie né per il trailer ufficiale. Non resta quindi che attendere aggiornamenti. Se volete approfondire ulteriormente, qui potrete leggere i titoli degli episodi della prima stagione di X-Men ’97.