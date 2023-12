X-Men 97: Marvel annuncia il fumetto prequel, farà da ponte per la serie tv

Gli anni '90 sono sempre più vicini con X-Men 97, la nuova serie revival targata Marvel che seguirà Tempesta e Wolverine nel tentativo di proseguire gli X-Men. Ma non sarà tutto: Marvel Comics pubblicherà una serie di fumetti prequel agli eventi della serie animata!

Mentre gli spoiler su X-Men '97 sembrano non dare pace agli affezionati fan, arriva finalmente una buona notizia: la serie, composta da quattro numeri arriverà nel marzo 2024 e ricostruirà le storie di tutti gli X-Men degli anni '90 così da accompagnare il debutto della serie TV su Disney+. A curare la serie è Steve Foxe, in stretta collaborazione con gli showrunner di X-Men '97, mentre i disegni sono di Salva Espín.

La data di uscita della serie di fumetti potrebbe anticiparci qualcosa circa il rilascio della serie TV di cui non si hanno ancora notizie. Pare che non ci siano dubbi sull'approdo di X-Men '97 nel 2024 ma considerato che la serie a fumetti pubblicherà l'ultimo numero a giugno sembrano scarse le probabilità che X-Men '97 debutti in piattaforma prima della metà del prossimo anno considerato proprio che il fumetto fa da preludio alla serie di Disney+.

Fortunatamente il 2023 è agli sgoccioli e non dovremo aspettare troppo per il rilascio della serie animata sugli X-Men! Nell'attesa potete dare un'occhiata al SET LEGO di X-Men '97!