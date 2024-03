X-Men '97, Marvel sta pensando a un MCU animato dopo il clamoroso successo?

In questo periodo di difficoltà per il Marvel Cinematic Universe, che si trova da tempo a far fronte a critiche sempre più impietose da parte dei fan, per i Marvel Studios potrebbe non essere una cattiva idea quella di provare a battere strade parallele: X-Men '97, in tal senso, potrebbe aver fornito un assist decisamente interessante.

In queste ore X-Men '97 sta registrando ascolti clamorosi su Disney+, diventando la premiere più vista di sempre sulla piattaforma per una serie animata: risultati forse impensabili per Marvel stessa, che secondo quanto riportato da alcuni insider starebbe effettivamente riflettendo sulle possibilità generate dagli ultimi eventi.

L'intenzione, stando a quanto leggiamo, sarebbe quella di valutare la possibilità di dar vita a un vero e proprio Marvel Cinematic Universe animato e parallelo a quello live-action: un universo condiviso, insomma, grazie al quale far incontrare e interagire tra loro i protagonisti di X-Men '97 e, immaginiamo, quelli delle serie animate targate Marvel che verranno.

Al momento, naturalmente, si tratta di semplici voci di corridoio: al tempo stesso, però, sembra piuttosto difficile che Kevin Feige e soci non decidano di cogliere la palla al balzo dopo il successo di quest'operazione. In attesa di ulteriori novità, comunque, vi lasciamo qui la nostra recensione dei primi episodi di X-Men '97.