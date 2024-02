X-Men '97 non farà parte dell'MCU: la conferma dello sceneggiatore

Il trailer di X-Men '97 aveva già anticipato che la serie animata non avrebbe avuto legami con il MCU. Adesso, riceviamo ulteriore conferma dallo sceneggiatore (nonché creatore) Beau DeMayo.

DeMayo ha infatti utilizzato Instagram per rispondere ad alcune curiosità in merito alla serie di prossima uscita. Curiosità ulteriormente amplificate dagli easter egg legati alla Marvel contenuti nel trailer di X-Men '97. Per chi sperava che il team di mutanti al centro di X-Men '97 "facesse il salto" per connettersi al Marvel Cinematic Universe, ci sono brutte notizie. "Noi siamo noi", ha commentato il diretto interessato, ponendo di fatto ufficialmente fine alla "disputa".

DeMayo, in un dialogo con Entertainment Weekly, si era soffermato anche sull'estetica retrò della serie animata, facendo riferimento ad alcuni tra gli elementi visti all'interno del trailer che più avevano colpito il grande pubblico: "Ogni scelta di design è in realtà un indizio legato alle storyline che stiamo creando. Niente è arbitrario".

Nel frattempo, i Marvel Studios hanno fornito una nuova sinossi della serie animata: "X-Men '97 rivisita l'iconica era degli anni Novanta quando gli X-Men, una banda di mutanti che si servono dei loro poteri inquietanti per proteggere un mondo che li odia e li teme, sono messi alla prova come mai prima di allora e costretti a fronteggiare un pericoloso e inaspettato nuovo futuro".

Beau DeMayo copre il ruolo di capo sceneggiatore; gli episodi, per un totale di 10, sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. Ricordiamo che X-Men '97 debutterà in esclusiva su Disney+ il prossimo 20 marzo.