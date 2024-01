X-Men 97, le nuove foto in HD con i protagonisti della serie Marvel: c'è anche Wolverine?

Con la quasi totale assenza di progetti Marvel Studios in arrivo nelle sale quest'anno, fatta eccezione per il solo Deadpool 3, non resta che spostare l'attenzione nei progetti televisivi in arrivo su Disney+ e tra questi è altissima l'attesa che circonda X-Men '97, sequel della classica serie d'animazione anni '90. Ecco alcune nuovo foto in HD.

Queste immagini sono tipicamente utilizzate per le confezioni dei prodotti del merchandise, e tra gli articoli già disponibili nei negozi ci sono i LEGO e le action figure, quindi alcune potrebbero esservi familiari. Tuttavia, questa è la prima volta che li vediamo nella loro interezza.

Dopo il nuovo logo di X-Men 97, nelle immagini in alta definizione diffuse in rete sono raffigurati Jean Grey, Ciclope, Tempesta, Wolverine, Bestia, Gambit, Jubilee, Sunspot, Morph, Rogue, Bishop e il Maestro del Magnetismo Magneto. I Marvel Studios sono stati attenti a non mostrare troppo gli altri personaggi, il che spiega perché qui non c'è traccia di Mister Sinister e Forge, ad esempio.

Si noterà anche che Magneto indossa il suo costume classico invece del costume viola ispirato ai fumetti che indosserà come nuovo leader degli X-Men. X-Men '97 servirà a reintrodurre questi personaggi ma anche a introdurli per la prima volta a una nuova generazione di spettatori.

Ciò significa che la pressione è alta e i Marvel Studios hanno tutta l'intenzione di realizzare questo revival nel modo giusto: "X-Men, in particolare, è qualcosa che sta molto a cuore ai Marvel Studios, ora che è tornato a casa", aveva dichiarato lo sceneggiatore capo Beau DeMayo nel 2022. "Quindi è stato diverso. È come se X-Men significasse davvero qualcosa per molte persone. C'è un peso e una responsabilità".

Al momento sappiamo solo i titoli degli episodi di X-Men 97.

Alcuni membri del cast hanno già confermato di voler lavorare alla seconda stagione di X-Men '97, tra cui lo stesso Wolverine, Cal Dodd, e la doppiatrice di Rogue Lenore Zann. Lo scorso agosto, ha parlato del suo ritorno in cabina di registrazione per interpretare nuovamente uno dei personaggi più amati dai fan.

"È fantastico avere l'opportunità di riappropriarmi del personaggio di Rogue, che è il mio personaggio preferito tra quelli che ho interpretato finora", ha commentato l'attrice, sempre attenta a non svelare nulla. "Sono grata ai fan per la loro fedeltà e il loro sostegno alla nostra serie originale - e alla mia interpretazione - che ha reso possibile tutto questo".

"E sono anche grata a Beau DeMayo e Charley Feldman di X-Men '97 per aver insistito affinché tornassi nei panni di Rogue". Per quanto riguarda ciò che possiamo aspettarci dalla potente mutante in questo revival, Zann ha aggiunto: "Come al solito, Rogue passerà attraverso molte fasi in X-Men '97. Come me, è una donna appassionata che non può fare a meno di mettere il cuore in tutto ciò che fa. Quindi, allacciate le cinture per quella che sarà una corsa emozionante!".

X-Men '97 dovrebbe debuttare su Disney+ nel corso del 2024.