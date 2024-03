X-Men 97, il produttore anticipa camei e il possibile crossover con Spider-Man

La serie animata X-Men degli anni ’90 del secolo scorso aveva presentato spesso dei cameo e delle apparizioni sporadiche di altri eroi nel corso dei suoi 76 episodi. Brad Winderbaum, produttore di X-Men ’97, ha raccontato di avere in mente un’idea molto simile per quanto riguardi il nuovo show, preparandosi a portare dei crossover interessanti.

Dopo aver parlato del debutto su Rotten Tomatoes di X-men ’97, torniamo ad occuparci della serie Marvel per riportare le parole dell’uomo alla guida dello streaming, della televisione e dei prodotti animati per i Marvel Studios a proposito di possibili collegamenti dell’opera con altre saghe della Casa delle Idee: “Abbiamo un grande dirigente che lavora per noi, Drew River, che gestisce la continuità della linea temporale. E ovviamente questo diventa più complesso quando si entra nella saga del multiverso e si seguono più linee temporali. X-Men ’97 si inserisce nella linea temporale degli anni ’90, insieme alla serie originale e a tutti quegli show concomitanti dello stesso periodo, che a volte si incrociavano con gli X-Men. Il potenziale è sempre presente. Senza entrare nel territorio degli spoiler, la serie originale ha un sacco di cameo divertenti e X-Men ’97 porta avanti quella torcia”.

Il prodotto originale ha in effetti presentato una serie considerevole di interazione tra personaggi di saghe differenti, potendo portare in scena gli eroi provenienti da Fantastici Quattro, Iron Man, Spider-Man e Hulk.

In attesa di scoprire in quali apparizioni si concretizzeranno questi crossover, vi lasciamo ad una nostra analisi delle potenzialità di X-Men ’97.

