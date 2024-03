X-Men '97, per il produttore una morte della serie originale fu 'peggio di Ned Stark'

Tra i momenti rimasti più impressi nella mente dei fan di Game of Thrones c'è la morte di Ned Stark: non a caso, Brad Winderbaum, produttore di X-Men '97, cita proprio questo episodio e lo fa per sottolineare lo shock provocato dalla scomparsa di un altro personaggio, che nulla a ha che vedere con le pagine scritte da George R.R. Martin.

Intervistato da CinemaBlend sulle libertà che il nuovo team si è potuto prendere circa il rimaneggiamento del materiale originario, Winderbaum si è infatti lanciato in un tanto interessante quanto inaspettato parallelo tra la scomparsa di Ned Stark e quella di Morph nello show andato in onda negli anni Novanta: "C'è stata una capacità, io credo, di onorare la promessa degli X-Men. Quella attorno agli X-Men è una storia su dei personaggi che vivono in un mondo complicato come il nostro. Secondo me, raccontare qualsiasi storia sugli X-Men significa onorarne questo aspetto dal punto di vista tematico. La verità è che ciò che abbiamo fatto non è più intenso di quello che si è visto nello show originario. Le persone parlano di Ned Stark in Game of Thrones; per me, la morte di Morph è stata di maggiore impatto", ha detto il produttore.

In X-Men: The Animated Series, infatti, Morph veniva ucciso dalle Sentinelle nel secondo episodio della serie. Tuttavia, contrariamente al personaggio interpretato da Sean Bean, Morph non scompariva definitivamente: resuscitato e poi manipolato da Mr Sinister, il personaggio lottò a lungo per sottrarsi ai condizionamenti del nemico, riuscendo finalmente a liberarsi da questo odioso controllo. Nella nuova serie distribuita da Disney+, non soltanto Morph è un personaggio non-binario ma appare molto più fedele ai fumetti. D'altronde, lo stesso Beau DiMayo aveva sottolineato l'importanza fondamentale di questa figura, e quindi la necessità di approfondirla a dovere.

Ricordiamo che la seconda stagione di X-Men '97 è stata già annunciata, mentre su Disney+ stanno andando in onda gli episodi della prima serie, a cadenza settimanale. Vi lasciamo quindi alla nostra recensione dei primi episodi di X-Men '97.

