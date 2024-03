X-Men '97, il produttore non spiega il licenziamento di DeMayo:'Ha fatto un ottimo lavoro'

A pochissimi giorni dall'uscita di X-Men '97 il licenziamento del creatore della nuova serie retrò sui mutanti è stato come un fulmine a ciel sereno: Beau DeMayo, già collaboratore Marvel per Moon Knight e Blade, era intenzionato a portare sul piccolo schermo una delle serie più attese dei fan nostalgici degli anni '90!

Fortunatamente X-Men '97 debutterà su Disney+ il 20 marzo e non salterà in alcun modo il calendario ma si cela ancora un certo mistero dietro il licenziamento dello stesso creatore della serie TV! Persino il produttore esecutivo dello show Brad Winderbaum non è a conoscenza del motivo che ha spinto Marvel ad allontanare DeMayo, sottolineando inoltre come la notizia l'ha davvero spiazzato: "Ha fatto un ottimo lavoro scrivendo le stagioni 1 e 2 - ha detto Winderbaum - e non vedo l'ora che i fan vedano la serie. L'intero team si è riunito per creare un revival degno dei 60 anni di eredità degli X-Men. Da Stan e Jack, a Claremont, ai Lewald, eravamo davvero tutti sulle spalle di giganti".

Al momento, infatti, tutto tace sul fronte DeMayo: i suoi account aziendali e social sono stati disattivati mentre troupe e cast sono stati avvisati della fine della collaborazione senza alcuna spiegazione. Al di là dell'ottima serie promessa del produttore esecutivo, nessun insider parla di dissapori tra Beau DeMayo e i Marvel Studios. Il mistero si infittisce mentre l'attesa per la serie TV aumenta, grazie anche alle prime reazioni su X'Men 97!

