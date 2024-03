X-Men 97 promosso o bocciato? Le prime reazioni per la serie tv Marvel

Dopo il nuovo spot in stile retrò di X-Men 97, ecco che arrivano le prime reazioni sulla serie dei vari esperti.

Le prime impressioni sulla serie sembrano essere assolutamente positive, secondo Jamie Jirak di Comicbook.com "I primi tre episodi di 'X-Men '97' sono assolutamente epici. Superano le aspettative sotto ogni aspetto. La nostalgia è forte, ma è molto di più. Animazione bellissima, narrazione eccellente e soprattutto - la cosa che preferisco degli X-Men - il DRAAAMAAAAA!". Queste le parole di John Nguyen di Nerd reactor: "Ho guardato i primi tre episodi di 'X-Men 97' e sono un tuffo nel passato e una lettera d'amore alla serie animata degli anni '90. I mutanti che amiamo sono tornati e ci sono così tante emozioni, dalle risate all'eccitazione alla tristezza". – “Per me, i miei X-Men! Il ritorno di questa serie mi ha travolto di emozioni. Ho visto i primi 3 episodi e ognuno mi ha portato alle lacrime. Tanti personaggi e tante storie sono stati realizzati in modo perfetto! Adoro il ritorno di questa squadra. Per chi è nervoso, non lo sia... questa serie è incredibile” scrive Tessa Smith per Mama’s Geeky.

Non resta quindi che attendere l’uscita di X-Men’97, che debutterà il 20 marzo 2024 su Disney+, per confermare oppure ribaltare queste prime reazioni. Qui potrete trovare il primo trailer ufficiale di X-Men’97.

Su Alla Ricerca di Nemo - Collection 2016 (DVD) è uno dei più venduti di oggi.